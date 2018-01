Ο Ρονάλντο μπορεί να κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα, όμως φαίνεται ότι η Marca έχει διαφορετική άποψη. Η ισπανική εφημερίδα ανακοίνωσε τη δική της λίστα με τους κορυφαίους του 2017 και ο Πορτογάλος βρίσκεται στη δεύτερη θέση πίσω από τον Λίο Μέσι. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Ίσκο, ενώ ο Νεϊμάρ μόλις στην 8η.

Leo Messi had a better 2017 than Cristiano Ronaldo, according to Marca pic.twitter.com/FUxNuxWzfa

— B/R Football (@brfootball) January 1, 2018