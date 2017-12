Ξύλο και τραυματίες στο ντέρμπι της Παρτιζάν με Ερυθρό Αστέρα (vids)

Όπως μεταδίδει η Blic περίπου στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης υπήρξαν σοβαρά επεισόδια στη νότια εξέδρα του γηπέδου της Παρτιζάν και ανάμεσα στους οργανωμένους της, τους Γκρομπάρι. Ειδικότερα μεταξύ επικίνδυνων συμμοριών που βρίσκονται στις τάξεις των Γκρομπάρι. Το αποτέλεσμα ήταν πολύ ξύλο, περίπου 10 λεπτά διακοπή και αρκετοί τραυματίες ενώ σημειώθηκαν και συλλήψεις.

Στο αγωνιστικό σκέλος το Παρτιζάν - Ερυθρός Αστέρας τελείωσε στο 1-1, με τους «ερυθρόλευκους» να διατηρούν το προβάδισμα των 9 βαθμών. Η Παρτιζάν κέρδισε πέναλτι σε ντέρμπι έπειτα από 22 χρόνια και άνοιξε το σκορ με τον Σουμά, ενώ οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στο 84' με τον Μποάκι.

Grobari (Partizan) found Zvezda lads in their sector during the Belgrade derby tonight. They attacked them and let them took out their clothes pic.twitter.com/G5qdQtF1et

