Ο 23χρονος αριστερός φουλ μπακ, πριν από μερικά χρόνια, όταν ακόμα ήταν έφηβος, είχε εμπλακεί σε υπόθεση με videochat μεταξύ γκέι ανδρών.

Έχοντας βγει το συγκεκριμένο περιστατικό στη δημοσιότητα, οι ομάδες της χώρας του απομακρύνθηκαν και δεν τον ήθελαν πλέον στο ρόστερ τους.

Το φετινό καλοκαίρι, η Στεάουα Βουκουρεστίου τον απέκτησε από την Poli Iasi έναντι 200.000 ευρώ και ο Παντίρου ανταπέδωσε την εμπιστοσύνη και την ευκαιρία που του δόθηκε, στέλνοντας την ομάδα του Βουκουρεστίου στα playoffs του Europa League!

Πέτυχε τρομερό γκολ στο 90' του επαναληπτικού κόντρα στη Μλάντα Μπόλεσλαβ και η νίκη με σκορ 1-0 ήταν καθοριστική μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα...

Δείτε το βίντεο:

What an incredible, surreal story. He did gay videochat when he was younger. FCSB decided to sign him after other clubs turned him down because of his past. Tonight, Pantiru brought Europa League qualification in the 90th minute vs Boleslav with this epic goal. What. A. Story. pic.twitter.com/ivGlwO5URQ

— Emanuel Roşu (@Emishor) August 15, 2019