Φωτοβολίδα στον διαιτητή από τους οπαδούς της Κραϊόβα! (pics, vid)

Η ΑΕΚ περιμένει τον νικητή του Κραϊόβα - Χόνβεντ, αλλά το ματς είναι επεισοδιακό. Στο 120' οπαδοί της Κραϊόβα εκτόξευσαν φωτοβολίδα που βρήκε τον διαιτητή, ο οποίος για μερικά λεπτά βρέθηκε στο έδαφος. Οι Ούγγροι θέλουν τη διακοπή, κάτι που ζήτησε και ο κόουτς της ομάδας, Σανίνο. Ο διαιτητής έμεινε στα αποδυτήρια, το παιχνίδι συνεχίζεται, αλλά όχι με τον Βορειοιρλανδό. Ο ρέφερι δεν μπόρεσε να συνεχίσει και αντικαταστάθηκε.

Ref now back on his feat. Honved's players are all around him! Game already in the 135th minute!!! Absolutely crazy stuff in Craiova! pic.twitter.com/jS6PJLbAQk

— Emanuel Roşu (@Emishor) August 1, 2019