Ο Βέλγος άσος ήταν ο πρωταγωνιστής των Μπλε στον τελικό κόντρα στην Αρσεναλ, με δύο γκολ και μία ασίστ, αλλά ήταν και στις δηλώσεις του αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα. Μια ατάκα του, βασικά, ήταν αρκετή για να επιβεβαιωθούν τα σενάρια που τον θέλουν να είναι έτοιμος να αποχωρήσει από το Λονδίνο με προορισμό τη Μαδρίτη και τη Ρεάλ.

«Ναι, νομίζω πως είναι ένα αντίο το σημερινό. Είναι ώρα για μια νέα πρόκληση», ήταν η ατάκα του Αζάρ, ο οποίος συμπλήρωσε: «Νομίζω ότι το αποφάσισα οριστικά πριν λίγες μέρες. Εχω ήδη πάρει την απόφαση μου. Την ανακοίνωσα πριν δύο εβδομάδες. Τώρα όλα εξαρτώνται από τους συλλόγους, εγώ απλά περιμένω, θα δούμε τι θα γίνει σε λίγες μέρες».

Is this the end for Eden Hazard at Chelsea?

"I think so"#UELfinal #beINUEL HD11 pic.twitter.com/VakB1EuPQR

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 29, 2019