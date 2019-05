Η πιο όμορφη ιστορία του επόμενου Europa League θα έχει... φοιτητές από το Κάρντιφ! (vids)

100% Επιστροφή* χρημάτων Λάτσιο - Μπολόνια! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Το Cardiff Met, ό,τι δεν είχε καταφέρει τα δυο προηγούμενα χρόνια, όταν και είχε ηττηθεί διαδοχικά στον τελικό των playoffs στο πρωτάθλημα της Ουάλιας, το κατάφερε φέτος μιας θ' αγωνιστεί στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση γράφοντας την πιο όμορφη ιστορία του Europa League!

Φτάνοντας για τρίτη σερί χρονιά στον μεγάλο τελικό, αυτή τη φορά κόντρα στη Bala Town, οι φοιτητές του Κάρντιφ πήραν τη μεγάλη νίκη με το 3-1 στα πέναλτι (1-1 κ.α. και παράταση).

Στη διαδικασία από την άσπρη βούλα, η Bala Town αστόχησε στις τρεις πρώτες προσπάθειες και η αποστολή του Πανεπιστημίου του Κάρντιφ έγινε πλέον εύκολη, για να πανηγυρίσει την ιστορική πρόκριση στο Europa League μέσω της Welsh Premier League!

Τα παιδιά από το Cardiff Met είχαν αρχίσει να γίνονται γνωστά πριν από δυο χρόνια, όταν τότε η διαδρομή τους μέχρι και τον τελικό των playoffs του πρωταθλήματος θα έδινε τη μοναδική ευκαιρία ν' αποτελέσουν την πρώτη ομάδα φοιτητών που θα εκπροσωπούσε το βρετανικό έθνος στην Ευρώπη.

Αυτό θα γινόταν με σθένος, περηφάνια και ικανότητα από τους φοιτητές, σε αντίθεση με την εποχή του απόλυτου... χορού των εκατομμυρίων, των μεταγραφών που ξεπερνούν τα 100 και τα 200 εκατ.λίρες, αλλά και τους μισθούς με τα πολλά μηδενικά που μπαίνουν κάθε εβδομάδα στους λογαριασμούς των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών.

Οι σπουδαστές από το Κάρντιφ πληρώνουν και 150 λίρες κάθε σεζόν από την τσέπη τους, για τις εμφανίσεις τους και τα λειτουργικά έξοδα, όμως, τιμούν και με το παραπάνω αυτές τις εμφανίσεις τις οποίες ιδρώνουν και πληρώνουν μόνοι τους, φτάνοντας πλέον σε κάτι τρομερά αξιοσημείωτο και φυσικά ιστορικό ως γεγονός για το Πανεπιστήμιο της ουαλικής πόλης.

Το 2017 είχε έρθει ο αποκλεισμός την τελευταία στιγμή στον τελικό από τη Bangor City, ενώ, το 2018, σε back-to-back παρουσίες στο τελευταίο ματς πριν από την επιτυχία, το Cardiff Met ξεπέρασε στα ημιτελικά το Barry Town United και ηττήθηκε στον τελικό από την Cefn Druids.

Φέτος, ήταν η τρίτη και... φαρμακερή. Φαρμακερή για τον αντίπαλο των φοιτητών που έκαναν την υπέρβαση και όλα πήγαν πρίμα για εκείνους, πανηγυρίζοντας σαν τρελοί την εξασφάλιση του «εισιτηρίου» για το Europa League. Εκεί, πλέον, θα φροντίσουν ν' απολαύσουν κάθε στιγμή σε αυτή τη μοναδική περίσταση...

