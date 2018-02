Η υπέροχη παρέα και στο πέταλο η θέα!

Η μεγάλη υπόκλιση της UEFA στην ΑΕΚ και στο συγκλονιστικό αήττητο σερί της που πλέον γράφει 23 ματς, κάτι που έχει πετύχει μόνο η Ένωση και η Σάλτσμπουργκ, είναι η πανηγυρική επιβεβαίωση της απόλυτης επιστροφής και της κανονικότητας που βιώνουμε όλοι (και η ίδια) στον... πλανήτη ΑΕΚ. Επίσημα, στην ιστοσελίδα της, με την ισοφάριση από τον Αϊντάρεβιτς, στο uefa.com σημειώθηκε ότι ισοφάρισε ο διεθνής Αλβανός άσος και «πλέον η ΑΕΚ μετράει 23 ματς αήττητη, από τον περασμένο Οκτώβριο». Το πλέον σημαντικό βέβαια της επίτευξης του τέρματος της ισοφάρισης είναι το γεγονός ότι κρατάει πιο ζωντανό από ποτέ το όνειρο της πρόκρισης...

Πρόκειται για το κορυφαίο -αήττητο- σερί που καταγράφει η Ένωση και συνεχίζει να το διευρύνει. Και δεν πρόκειται για αστείες αναφορές του τύπου κερδίζει διαδοχικά ματς απλά μέσα στο... χωριό, -στη χώρα της κοινώς- με τα οποία γελάει το πανελλήνιο (αφού αφορά και αναμετρήσεις σε Κύπελλο με ομάδες στη φάση των ομίλων που δεν υπάρχουν καν), αλλά για άχαστη ομάδα εντός κι εκτός συνόρων. Δεν είναι τυχαίο ότι η ΑΕΚ συνεχίζει στην Ευρώπη μην έχοντας χάσει σε 9 ματς. Ανάμεσα στα οποία το ζευγάρι των αγώνων με την Μπριζ, τα δυο με την Μίλαν (όπου χθες έριξε τρίμπαλο στην Λουντογκόρετς) και όλα τα υπόλοιπα που γνωρίζουν όλοι.

Προσθέστε σε αυτά όλα όσα έχει δώσει εντός συνόρων, σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, κάντε τη σούμα και ίσως επιτέλους εμπεδώσουν και οι υπόλοιποι γιατί δικαιολογημένα η ΑΕΚ τούτη την περίοδο είναι μακράν η κορυφαία ελληνική ομάδα από κάθε απόψη... Κυρίως όμως πρόκειται για ένα γκρουπ, μια σούπερ παρέα παιδιών, που δεν δέχονται ούτε σα σκέψη στο μυαλό τους το ενδεχόμενο να χάσουν... Δεν θέλουν να συμβιβαστούν καν με τη συγκεκριμένη ιδέα, της ήττας. Παλεύουν και κάνουν τα πάντα για να πετύχουν το στόχο τους. Ακόμη κι αν όλα τους πάνε στραβά!

Διότι αυτό έγινε και χθες. Δεν είναι μόνο οι απουσίες: Μασούντ, Λόπες, Κονέ, αναγκαστικά Χουλτ, Μοράν, ο ανέτοιμος Τσόσιτς, ο (στα όριά του) Τσιγκρίνσκι και φυσικά οι μόνιμοι Μάνταλος και Γιόχανσον. Αλλά και το ίδιο το ματσάκι. Στραβώνει από τη μία και ΜΟΝΑΔΙΚΗ τελική φάση του αντιπάλου προς το... κουτί της ΑΕΚ, γίνεται 0-1 και η ομάδα του Χιμένεθ όχι απλά ανταποκρίνεται, αλλά μετατρέπει την Ντινάμο Κιέβου (που έχει την δεύτερη καλύτερη επίθεση στο Europa πίσω από την Ζενίτ και απέχει 3 βαθμούς από την Σαχτάρ στο πρωτάθλημα της χώρας της επειδή δεν κατέβηκε σε ένα ματς, όχι επειδή έχασε) σε απόλυτο σάκο του μποξ...

Μόνο στο δεύτερο 45λεπτο η Ένωση έκανε 10 τελικές στην αντίπαλη εστία (ο αντίπαλος ζερό), ένα γκολ και υποχρέωσε σε 4 επεμβάσεις τον Μπόικο. Είχε απόλυτη κατοχή: στο σύνολο 64%, έχοντας ποσοστό επιτυχία στις μεταβιβάσεις των ποδοσφαιριστών της στο 86%. Συνολικά έκανε 14 τελικές (οι δέκα υπενθυμίζω στο δεύτερο ημίχρονο), 6 στο κουτί και δέχτηκε μόλις τρεις συνολικά φάσεις και όπως προανέφερα μόλις η μία ήταν στο... κάδρο και δυστυχώς έγραψε. Έτσι όμως είναι το ποδόσφαιρο και γι' αυτό το αγαπάμε!

Η επιλογή των Γιακουμάκη και Κλωναρίδη προφανώς και ξένισε. Όμως το πλάνο ήταν ξεκάθαρο για όσους μπορούσαν να το γνωρίζουν, λόγω ρεπορτάζ, αλλά και για εκείνους που ξέρουν πλέον να διαβάζουν τον Μανόλο. Ο Σεβιγιάνος τεχνικός έβαλε τους φρέσκους και με ταχύτητα Έλληνες άσους με στόχο να κουράσει και να τρέξει τους αντίπαλους αμυντικούς. Έτσι ώστε Αραούχο και Λάζαρος όταν θα έμπαιναν (στο 50' με 60') να έβρισκαν απέναντί τους κάτι... κουρασμένα και σκασμένα παλικάρια. Έτσι κι έγινε... Απλά είχε προηγηθεί το λάθος του εκπληκτικού τη σεζόν που διανύουμε Μιχάλη Μπακάκη που έφερε το τέρμα των φιλοξενούμενων.

Δεν έκανε επιθετικά τίποτα ο Κλωναρίδης. Δεν ήταν καλός και δεν μοιάζει φέτος ικανός να εκμεταλλευτεί όσες ευκαιρίες του έχουν δοθεί. Όμως αυτό για το οποίο επιλέχθηκε το έκανε και θαρρώ δεν είναι ο υπεύθυνος για το 0-1 στο ημίχρονο. Επαναλαμβάνω δεν ήταν καλός, δεν δικαιούται άλλων ευκαιριών φέτος και ευθύνεται ο ίδιος, όμως αυτό που έπρεπε να το κάνει το έκανε, τη στιγμή που ο Γιακουμάκης δεν πήγε άσχημα επίσης και στο πρώτο 15λεπτο ήταν απόλυτα θετικός και δείχνει πως όσο παίρνει χρόνο θα... παίρνει και τα πάνω του... Επίσης ελαφρυντικό για τα παιδιά που δεν παίζουν το γεγονός ότι όταν μπουν ξαφνικά δεν γίνεται να έχουν σούπερ εικόνα.

Υπάρχει όμως και ο παράγοντας μοίρα και η Θεά Τύχη που καθορίζει πρόσωπα και καταστάσεις. Ο Αϊντάρεβιτς για παράδειγμα. «Μίστερ η αλλαγή τώρα, ή μετά το φάουλ;», ρώτησε ο Γιαννίσης τον Μανόλο στην άκρη του πάγκου για να αποκριθεί ο Ισπανός κόουτς: «Τώρα, τώρα, πριν το φάουλ να μπει», όπως και έγινε. Η συνέχεια γνωστή... Γκολ ο διεθνής Αλβανός μέσος και δικαίωση. Ήταν καλός ο Αϊντάρεβιτς; Απ' όταν μπήκε έως τη στιγμή που βγήκε έκανε 6 επαφές και πρόλαβε να κάνει 4 λάθη. Η μία απ' τις δυο επιτυχημένες επαφές όμως ήταν το γκολ!

Επαναλαμβάνω διανύουμε τη σεζόν που παρακολουθούμε μια εκπληκτική, μια υπέροχη παρέα. Την καλύτερη απ' όλες τα τελευταία χρόνια. Ανάλογο παρεάκι ομάδας έχουμε να δούμε από το 2004 με τη διαφορά ότι τώρα διαθέτει το ρόστερ αρκετά καλύτερους, ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Όμως το βασικό συστατικό, και τώρα, και τότε, είναι τα αποδυτήρια. Το μεγάλο μυστικό είναι η σχέση μεταξύ όλων των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ. Για αυτό και μόνο το δημιούργημά του ο Μανόλο Χιμένεθ πρέπει να τυγχάνει απόλυτης αποθέωσης. Εκτός των επιτυχιών με πρωταθλητισμό, προκρίσεις σε βάρος του Ολυμπιακού και σερί νικών, με προκρίσεις στην Ευρώπη και όχι απλά για τη χαρά της συμμετοχής και το... μαρούλι.

Υγ: Κι αν στο γήπεδο, μέσα στο χορτάρι, υπήρχε μια υπέροχη παρέα, στο ΟΑΚΑ είχαμε και στο πέταλο την πιο ωραία θέα. Μια εικόνα που ταξίδεψε σε όλη την Ευρώπη, σε ολόκληρο τον πλανήτη, μια τεράστια νίκη της Original 21 για το ποδόσφαιρο που κερδίζει τον ρατσισμό, που κλωτσάει μακριά τον νεοναζιστή και τον οποιοδήποτε φασίστα... Ένα πανί που έγραφε «Love AEK – Hate racism – Original 21 ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ – Throw NAZIS out of football»... Τόσο απλά, τόσο ειλικρινά, τόσο όμορφα... Ένα μήνυμα που ταξίδεψε σε όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Που το είδαν εκατομμύρια παιδικά μάτια και όχι μόνο. Το πρώτο γκολ είχε ήδη επιτευχθεί και έχει μεγαλύτερη αξία και ουσία από οποιοδήποτε μπορεί να σημειωθεί μέσα στο χορτάρι... Μεγάλη χαρά, τεράστια ευχαρίστηση, απίθανο γλέντι στους όποιους δηθενάδες (και πουθενάδες) ''no politca''...

Υγ2: Ο κορυφαίος της χθεσινής αναμέτρησης, με τον δεύτερο να ακολουθεί από μεγάλη απόσταση,

ήταν ο Τάσος Μπακασέτας που έκανε συγκλονιστικό παιχνίδι. Ένα ματς εξαιρετικό από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό. Το είδα ξανά το παιχνίδι και εστίασα πάνω του γιατί ένας φίλος – αδελφός που ξέρει το τόπι όσο κανένας άλλος, μου έλεγε «Τσακ παίζει ο Μπακασέτας να μην έχει κάνει ούτε μισή λάθος πάσα, κοίταξέ το». Αυτό και έκανα... Ένα λάθος έχει σε μεταβίβαση. Μόνο ένα λάθος στις αμέτρητες επαφές του με την μπάλα! Απίθανος πραγματικά ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, απίθανος... Σούπερ ξανά ο Σιμόες, δεν είναι δα και είδηση. Ενώ συνεχίζει να είναι εκπληκτικός ο Γκάλο. Μια χαρά τα πήγε και ο Λαμπρόπουλος ξανά, όπως δεδομένα το κάνει όποτε χρησιμοποιείται. Δυστυχώς οι κάρτες του Βράνιες και του Λιβάια θα μας στοιχίσουν και ήταν καθαρά και οι δυο, και δεν έπρεπε να έρθουν, ήταν τουλάχιστον χαζές!

Υγ3: Τώρα που έγραψα για κάρτες, φαντάζομαι ο Ισπανός ρέφερι χθες να το 'χε παίξει να μην αποβάλλει αντίπαλο, δεν εξηγείται αλλιώς! Εκτός αν είναι... γαμπρός του ο Γκαρμάς. Το παλικάρι έκανε ότι μπορούσε για να αφήσει από το 55' την ομάδα του με δέκα παίκτες. Τέσσερα μαρκαρίσματα για δεύτερη κάρτα, ώσπου το κατάλαβε και ο τεχνικός της Ντινάμο και τον άλλαξε όπως είχε κάνει ο Τεννές με τον Πίτι στο Λαμία – ΑΕΚ όπου ο τελευταίος βαρούσε και τη... μάνα του αλλά δεν τον έβγαζε με τίποτα, ή ο Ρομαό που επίσης κλωτσούσε όποιον περπατούσε αλλά ο Χάσι (στο ματς του πρώτου γύρου) τον απέσυρε από το χορτάρι γιατί έβλεπε την αποβολή να έρχεται. Απίθανος και άσχετος ο Ισπανός στον πειθαρχικό έλεγχο...

Υγ4: Πολύ όμορφη η ατμόσφαιρα στο γήπεδο και ευτυχώς χωρίς το παραμικρό παρατράγουδο. Χωρίς προβλήματα, χωρίς επεισόδια, με πολύ πάθος και συμμετοχή. Οι 40.000 φίλοι της ΑΕΚ συμμετείχαν στο ματς, δεν πήγαν για να το παρακολουθήσουν απλά, αναγνώρισαν την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών κι επειδή όλα τα μπορεί αυτή η ΑΕΚ δεν γκρίνιαξαν στο γκολ, απλά έλεγαν ο ένας στον άλλον: «γκολ θα βάλουμε, το θέμα είναι αν θα το γυρίσουμε εντελώς». Κι αυτό είναι κάτι που το έχει κερδίσει η ίδια η ομάδα, ο Μανόλο και οι ποδοσφαιριστές.

Υγ5: Έχουμε τελικό Κυπέλλου μπάσκετ αύριο στην Κρήτη με την ΑΕΚ να ψάχνει τίτλο με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Δεδομένα αουτσάιντερ η Ένωση του Σάκοτα. Σε ποσοστό θα έδινα 70-30 πιθανότητες υπέρ της ομάδας του Σφαιρόπουλου. Το έκανε μια φορά θα μου πείτε ήδη, τον κέρδισε στο πρωτάθλημα και μάλιστα ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Σωστά φίλοι μου μα ήταν ένα ματς που δεν έκρινε τίτλο όπως αυτό. Μακάρι να διαψευστώ και να κατακτηθεί η κούπα. Μακάρι...

Υγ6: Θα είναι υπέροχο 20.000 Ενωσίτες να είναι στο ΟΑΚΑ με την Ξάνθη. Δύσκολο, ακριβό σπορ με τόσα ματς εντός έδρας σε λιγότερο από 15 μέρες (Ολυμπιακό, Αστέρα, Ντινάμο και Ξάνθη), αλλά θαρρώ το αξίζει η ΑΕΚ του Χιμένεθ, το αξίζει 100%...