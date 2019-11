Άισακ για ρατσισμό: «Είπα στον διαιτητή να μην διακόψει τελείως το ματς...» (vid)

Ο 20χρονος επιθετικός της Ρεάλ Σοσιεδάδ, στο 78ο λεπτό αντικατέστησε τον Μάρκους Μπεργκ – που μάλιστα είχε σκοράρει στη νίκη (2-0) των Σκανδιναβών στο ματς – και μόλις εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο, αντιλήφθηκε ρατσιστική επίθεση από τις εξέδρες.

Ρώτησε αρχικά τον διαιτητή αν το είχε ακούσει κι εκείνος, το ματς διεκόπη για λίγο και όταν συνεχίστηκε, πάλι φάνηκε κάτι να ενοχλεί τον παίκτη απ' όσα άκουγε από τον κόσμο των Ρουμάνων.

«Ήμασταν προετοιμασμένοι γι' αυτό και πιστεύω ότι το διαχειρίστηκα σωστά και είχα τη στήριξη των συμπαικτών μου. Όταν με ρώτησε ο ρέφερι του είπα ότι δεν ήταν ανάγκη να διακοπεί το παιχνίδι και ήθελα να συνεχίσουμε. Απλά είναι τρομερά λυπηρό να χρησιμοποιούνται ρατσιστικές εκφράσεις...» ήταν τα λόγια του Άισακ...

Out of the blue, the ref STOPS the game and Isak tells him something happened. You can see that the Romanian ultras were SINGING and there wasn't ANY racist noise in the stadium when this happened. pic.twitter.com/9kD3K1bzWP

— Emanuel Roşu (@Emishor) November 16, 2019