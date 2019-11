Τον Σεπτέμβριο είχε βάλει 4 γκολ στη Λιθουανία και δεν αποκλείεται να το κάνει και τώρα, εντός έδρας αυτή τη φορά. Τη... μισή δουλειά την έχει κάνει ήδη άλλωστε, αφού οι Πορτογάλοι είναι από νωρίς μπροστά με 2-0. Κι αν το πρώτο γκολ ήταν με πέναλτι, το δεύτερο ήταν με πολύ ωραίο πλασέ εκτός περιοχής. Ετσι, ο Ρονάλντο έφτασε στα 97 γκολ με την εθνική ομάδα και έδωσε την καλύτερη απάντηση μετά τον θόρυβο που δημιουργήθηκε λόγω της αντίδρασης του μετά την απόφαση του Μαουρίτσιο Σάρι να τον κάνει αλλαγή στο ματς της Γιούβε με τη Μίλαν.

Cristiano Ronaldo (Portugal) collects a sweet pass and lashes the ball into the top right corner. It couldn't have gone in a better place. Wonderful! Unbelievable!! Wow!!! #PORLTU

2-0 pic.twitter.com/cooqT8okOK

— Real Ignacio (@Crypto_dollarz) November 14, 2019