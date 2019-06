Η Ουκρανία διέσυρε με 5-0 τη Σερβία για τα προκριματικά του Euro και μετά το παιχνίδι ο Ζιντσένκο της Μάντσεστερ Σίτι ήταν πολύ ανεβασμένος. Τόσο που φίλησε στο μάγουλο, on air, την πανέμορφη Ουκρανή ρεπόρτερ, Βλάντα Σένταν στην οποία έκανε δηλώσεις για την τηλεόραση.

Zinchenko was so buzzing after Ukraine's 5-0 win over Serbia that he kissed the reporter... pic.twitter.com/6AB7PR8dJV

— TheFootballRepublic (@TheFootballRep) June 8, 2019