Ο διαιτητής Ντίας Ντε Βιβάρ αποφάσισε να αποβάλει τον Μέσι και τον Μεδέλ στο 37’ της αναμέτρησης της Αργεντινής με την Χιλή για τον μικρό τελικό του Copa America. Ο Παραγουανός πήρε αυτή την απόφαση χωρίς να τσεκάρει ο ίδιος το VAR, με το ριπλέι να προκαλεί ερωτηματικά για την απόφασή του. Δείτε τη φάση και βάλτε τα συμπεράσματά της. Για την ιστορία σε εκείνο το σημείο η Αργεντινή προηγούταν με 2-0.

No way is that a red for Messi!! pic.twitter.com/vltP564JtD

— Dan (@TheProneBear_) July 6, 2019