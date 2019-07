Προκύπτει... σκάνδαλο με τη διαιτησία του Βραζιλία – Αργεντινή! (vids)

Η «αλμπισελέστε» έφτασε μέχρι και τα ημιτελικά της φετινής διοργάνωσης που διεξάγεται σε βραζιλιάνικο έδαφος, ηττήθηκε 2-0 και απέτυχε ξανά να διεκδικήσει ένα τρόπαιο σε μεγάλο διεθνές τουρνουά.

Βέβαια, ο Σκαλόνι και οι ποδοσφαιριστές του έμειναν με τρομερά παράπονα από τις αποφάσεις τους διαιτητή, καθώς ζήτησαν πέναλτι σε περιπτώσεις με τους Αγουέρο και Οταμέντι, ωστόσο, δεν έγινε χρήση του VAR από τον ρέφερι της αναμέτρησης.

«Μακάρι η CONMEBOL να έκανε κάτι για τις διαιτησίες, αλλά δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι καθώς η Βραζιλία ελέγχει τα πάντα. Είναι θέμα περίπλοκο» είπε ο Λιονέλ Μέσι, με τον Σέρχιο Αγουέρο να δηλώνει: «Πριν την έναρξη του Κόπα Αμέρικα μας είχαν πει ότι το VAR θα είναι ο 5ος διαιτητής σε κάθε ματς και στο παιχνίδι δεν το χρησιμοποίησαν».

Όπως έχει επιβεβαιωθεί από την CONMEBOL, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής έχει ζητήσει το ηχητικό από την ενδοεπικοινωνία του διαιτητή με το κέντρο ελέγχου του VAR, καθώς, ο Ουρουγουανός, Λεοντάν Γκονζάλες, φέρεται να είπε στον διαιτητή να κοιτάξει το βίντεο εκείνος και για τις δύο περιπτώσεις που φώναζαν οι Αργεντινοί, όμως αρνήθηκε να το κάνει!

Παράλληλα, υπάρχει και το σενάριο που δημοσιεύει η Globo Esporte και στο οποίο αναφέρεται πως λόγω της παρουσίας του Προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρο, στο γήπεδο, οι ασύρματοι των ανδρών ασφαλείας του, έκαναν παρεμβολές στην ενδοεπικοινωνία των διαιτητών!

Οι παρεμβολές αυτές έχουν επιβεβαιωθεί, ωστόσο, οι διοργανωτές ισχυρίζονταν ότι το θέμα είχε λυθεί πριν από την πρώτη σέντρα της αναμέτρησης...

Second clear pen, this time against Otamendi. CONMEBOL has rigged this Copa America for Brazil. A total football travesty. pic.twitter.com/9dHS7AmwG6

— Matias Wodner, First of His Name (@matiwod) July 3, 2019