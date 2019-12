Η ιταλική ομάδα από το Μπέργκαμο, αν και μετά το πέρας των τριών πρώτων αγώνων έκανε τον κόσμο της να συμβιβάζεται απλά με τις εμπειρίες και τα μαθήματα που προσφέρει η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, κατάφερε να περάσει στους «16» δίχως να το περιμένει κανείς!

Μετά την εντός έδρας ισοπαλία με τη Μάντσεστερ Σίτι, πήρε νίκη στο Μιλάνο κόντρα στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ και το βράδυ της Τετάρτης έκανε τεράστιο «μπαμ» στην έδρα της Σαχτάρ, για να εξασφαλίσει την πρόκριση με το τελικό 3-0.

Το γεγονός πως περνάει στα νοκ-άουτ, ως πρωτάρα, έχοντας χάσει τα πρώτα τρία παιχνίδια του γκρουπ στο οποίο βρέθηκε, την κάνει μοναδική στο συγκεκριμένο επίτευγμα αυτή τη στιγμή στην ιστορία του Champions League.

Βέβαια, υπάρχει και η Νιούκαστλ της αγωνιστικής περιόδου 2002-2003, σε πολύ διαφορετικές εποχές για τον σύλλογο, τότε που κατάφερνε να συμμετέχει στα ευρωπαϊκά τουρνουά. Οι «καρακάξες», τότε είχαν ηττηθεί στα τρία πρώτα παιχνίδια στον όμιλο μαζί με τις Γιουβέντους, Ντιναμό Κιέβου και Φέγενορντ, όμως, έκαναν το 3x3, πέρασαν στην επόμενη φάση και εκεί ακόμα υπήρχε δεύτερος γύρος ομίλων.

Αυτή είναι και η διαφορά με την Αταλάντα που θα βρεθεί κατευθείαν στα νοκ-άουτ εν έτει 2020 πλέον όταν συνεχιστεί το φετινό Champions League...

From debutants to last 16 hopefuls

1 point from 4 games ... to knockout stages! Atalanta #UCL pic.twitter.com/oF7UBngTG5

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 11, 2019