Κλοπ σε μεταφραστή: «Συγγνώμη, ήμουν ηλίθιος»! (vid)

Ο Γερμανός τεχνικός των «κόκκινων» είχε ενοχληθεί πάρα πολύ και το είχε δηλώσει στη συνέντευξη Τύπου την παραμονή του αγώνα για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Champions League, όταν είχε ακούσει τον μεταφραστή να παρερμηνεύει τα λεγόμενα του Χέντερσον.

Μετά το ματς και με τους Πρωταθλητές Ευρώπης να έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στα νοκ-άουτ με το τελικό 2-0, ο Κλοπ συνάντησε ξανά τον μεταφραστή και του είπε δημόσια: «Συγγνώμη, ήμουν ηλίθιος»!

'Sorry - I was an idiot!"

Jurgen Klopp begins his post-match press conference by apologising to the German translator he had criticised yesterday pic.twitter.com/VRMwLsKjR9

