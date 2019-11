Τα «σπιρούνια», αφού είχαν εκμεταλλευτεί το λάθος του Μεριά στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου για να μειώσουν, κατάφεραν πολύ γρήγορα στο δεύτερο ημίχρονο να ισοφαρίσουν στο 2-2 για να πάρουν φόρα και να φτάσουν στη νίκη – πρόκριση στην επόμενη φάση (4-2).

Ένα από τα ball-boy πιστώνεται την γρήγορη επίθεση στο 50ο λεπτό με την άμυνα της ομάδας του Μαρτίνς να πιάνεται απροετοίμαστη, αφού, ο πιτσιρικάς έδωσε αμέσως τη μπάλα στον Οριέ για να εκτελέσει το πλάγιο, να γίνει το γύρισμα από δεξιά και να σκοράρει ο Κέιν με το πλασέ στην κίνηση.

«Ήθελα να τον καλέσω στ' αποδυτήρια να πανηγυρίσει μαζί μας. Ήμουν κι εγώ ένα πολύ καλό ball-boy από τα 10 μέχρι τα 16 μου. Δεν καθόταν απλά να κοιτάζει τις εξέδρες και τα φώτα. Ζούσε το παιχνίδι, το καταλάβαινε, έκανε μια... σημαντική ασίστ και δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Στο τέλος που ήθελα να έρθει μαζί μας, εξαφανίστηκε και δεν τον βρήκα...» είπε ο Ζοσέ Μουρίνιο!

Από την πλευρά του, ο άλλοτε κόουτς της Τότεναμ, Τιμ Σέργουντ, σχολίασε στο στούντιο του beIN Sports και αστειεύτηκε δίπλα στον Ρουντ Γκούλιτ: «Αν ήμουν προπονητής τώρα θα του... έδινα συμβόλαιο. Αν ήμουν όμως στον Ολυμπιακό θα τον έπνιγα»!

Η κουβέντα έφτασε μέχρι και το BT Sport με το ball-boy να παίρνει ακόμα περισσότερη λάμψη από το περιστατικό!

«Αναρωτιέμαι αν τους έχουν πει γενικά από την ομάδα να επιστρέφουν γρήγορα τη μπάλα...» είπε ο Ρίο Φέρντιναντ, με τον Γκάρι Λίνεκερ να σχολιάζει: «Ελπίζω να του δώσουν... ρεπό από το σχολείο το πρωί» και τον Γκλεν Χοντλ να δηλώνει: «Εύχομαι να μην πηγαίνει σχολείο σε περιοχή της Άρσεναλ...»!

"I wanted to invite him into the dressing room to celebrate with us." Jose Mourinho was full of praise for the ball boy who played a part in Harry Kane's goal pic.twitter.com/z7E4XMFMh0 — Tottenham News (@Spurs_fl) November 26, 2019

Pace "He will be signed in the morning, that kid... If I'm the Olympiacos coach, I'm strangling him!" Tottenham's ballboy makes a vital contribution to Harry Kane's equaliser. #beINUCL #THFC pic.twitter.com/9k4meHwpn9 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 26, 2019