Η αλήθεια είναι ότι τα έμπλεξαν λίγο στην UEFA φέτος. Αρχικά ανακοίνωσαν ένα TOP-10 το οποίο επέλεξε η ίδια η διοργανώτρια αρχή κι εκεί φαινόταν ότι το γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν το κορυφαίο στο φετινό Champions League. Ωστόσο, το κοινό που είχε και τον πρώτο λόγο στη σχετική ψηφοφορία στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, επέλεξε στην κορυφή τον Λιονέλ Μέσι.

Η φαουλάρα του Αργεντινού σούπερ σταρ της Λίβερπουλ και πρώτου σκόρερ (12 γκολ) στη διοργάνωση για το 2018-'19, θεωρήθηκε από το κοινό ότι ήταν και το πιο εντυπωσιακό τέρμα που είδαμε αυτή την αγωνιστική περίοδο που μόλις ολοκληρώθηκε. Το κοινό έστειλε μάλιστα στη 2η θέση τον Ρονάλντο, ενώ στην 3η ήταν ο Αριεν Ρόμπεν (Μπάγερν-Μπενφίκα) και στην 4η ο Ιβάν Ράκιτιτς (Τότεναμ-Μπαρτσελόνα).

You voted Lionel Messi's stunning free-kick against Liverpool the #UCL Goal Of The Tournament!

Bravo, Leo! #UCL | @NissanFootball pic.twitter.com/0kvwm00JTB

