Ο Ποτσετίνο γελάει με την τρέλα των οπαδών στο γκολ πρόκρισης στον τελικό (vid)

Ο κόουτς του λονδρέζικου κλαμπ που το βράδυ του Σαββάτου θα κοντραριστεί με τη Λίβερπουλ στον μεγάλο τελικό του Champions League στο Wanda Metropolitano της Μαδρίτης, πήρε μια γεύση από την... τρέλα που επικράτησε στους οπαδούς που παρακολουθούσαν τον επαναληπτικό με τον Άγιαξ από το σπίτι τους.

Φυσικά, γέλασε όταν είδε και τον Χάρι Κέιν που είχε φτιάξει το δικό του βίντεο από εκείνη τη νύχτα.

«Το ποδόσφαιρο σημαίνει πολλά για τον κόσμο. Έχουν συναίσθημα για την ομάδα, το έμβλημα, μας καθιστά υπεύθυνους για το συναίσθημα των οπαδών και η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν μπορείς να παίξεις με τα συναισθήματα του άλλου...» ήταν το σχόλιο του Ποτσετίνο.

We showed Mauricio some of the best celebration videos from our #MarchToMadrid and got his reactions... #UCLfinal #COYS pic.twitter.com/XQm2fZTidB

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 30, 2019