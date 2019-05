Ο Μέσι Νο1 στη λίστα της 25ετίας του FourFourTwo (pics)

Συνήθως μαλώνουμε για το ποιος είναι ο κορυφαίος στην ιστορία του ποδοσφαίρου, αλλά άκρη δεν βγάζουμε, καθώς οι εποχές είναι διαφορετικές και καθιστούν τις συγκρίσεις άτοπες. Γι' αυτόν τον λόγο, το FourFourTwo αποφάσισε να ασχοληθεί με τους καλύτερους των 25 τελευταίων χρόνων. Ετσι, έφτιαξε τη δική του λίστα με τους 101 πιο σπουδαίους σύγχρονος παίκτες και στην κορυφή τοποθέτησε τον Λιονέλ Μέσι, αφήνοντας στη 2η θέση τον Κριστιάνο Ρονάλντο, με τους Ζιντάν, Ρονάλντο, Ροναλντίνιο, Ανρί, Τσάβι και Ινιέστα, Μαλντίνι, Μπάτζο να ολοκληρώνουν κατά σειρά την πρώτη 10άδα.

