Οι παίκτες του Άγιαξ μπορούν να σε ζαλίσουν με τη μπάλα! (vid)

Ο Αίαντας, έρχεται απόψε αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή πρόκληση της τελευταίας 20ετίας και διεκδικεί μια θέση για τον τελικό του Wanda Metropolitano.

Καλείται να υπερασπιστεί και να διαχειριστεί το υπέρ του 1-0 από τον πρώτο ημιτελικό του Λονδίνου με την Τότεναμ. Υποδέχεται την αγγλική ομάδα στο Άμστερνταμ και όπως έδειξε από την τελευταία προπόνηση, οι παίκτες του Τεν Χαγκ επικοινωνούν με απίστευτο τρόπο με τη μπάλα στα πόδια...

Ajax in training is beautiful to watch

@AFCAjax pic.twitter.com/pOe6lbM0C6

— Football Daily (@footballdaily) May 8, 2019