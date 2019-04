Ποτσετίνο: «Δεν είναι δίκαιο αυτό που συμβαίνει πριν τον ημιτελικό...» (vid)

Τα «σπιρούνια» βρίσκονται στους «4» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και απέναντί τους θα παραταχθεί ο εντυπωσιακός Άγιαξ του Τεν Χαγκ.

Στην Ολλανδία, υπήρξε αναβολή της αγωνιστικής για χάρη της ομάδας του Άμστερνταμ λόγω της περίστασης με τη συμμετοχή στα ημιτελικά, ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό να συμβεί στην Premier League.

Ο Ποτσετίνο είχε να πει επί του θέματος:

«Ο Άγιαξ θα έχει περισσότερο χρόνο να προετοιμαστεί και θ' αποφύγει τα μεγάλα ρίσκα. Είναι αλήθεια ότι η Premier έχει μεγάλη διαφορά από το ολλανδικό ποδόσφαιρο αλλά και τα υπόλοιπα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Εμείς παίζουμε Σάββατο και μετά Τρίτη, η συγκέντρωση και η προσπάθεια που απαιτείται είναι τεράστια. Δεν παραπονιόμαστε όμως. Απλά λέμε ότι δεν είναι δίκαιο. Το ίδιο θα γινόταν και με εμάς αν δεν παίζαμε πριν από τον ημιτελικό.

Θα σκεφτόμουν το ίδιο, ότι δεν θα ήταν δίκαιο για τον Άγιαξ. Δεν θέλω να προκαλέσω, απλά λέω ότι και οι δύο ομάδες θα ήταν σωστό να έχουν τον ίδιο χρόνο προετοιμασίας».

