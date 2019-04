Πόσο μπροστά και σωστά κοίταξε το περασμένο καλοκαίρι ο Ανιέλι

Παραμονές του Αγιαξ – Γιουβέντους έπεσα πάνω σε μια ανάλυση των οικονομικών δεδομένων που δημιούργησε στην Γιουβέντους η απόφαση της επένδυσης πάνω στον Κριστιάνο Ρονάλντο το περασμένο καλοκαίρι. Σήμερα, σε μια στιγμή που δεν αμφισβητείται καθόλου η ορθότητα της επιλογής που έκανε τον περασμένο Ιούλιο, έχει μεγάλο νόημα να αντιληφθεί κανείς αυτό το υπόδειγμα ποδοσφαιρικής και επιχειρηματικής κίνησης που έκανε ο Αντρέα Ανιέλι. Το KPMG Football Benchmark, μια πλατφόρμα επεξεργασίας και ανάλυσης των οικονομικών και επιχειρηματικών δεδομένων της ποδοσφαιρικής αγοράς, επιχείρησε να αποτιμήσει οικονομικά και να αναλύσει επιχειρηματικά την απόφαση του Ανιέλι. Η μελέτη των δεδομένων σε φέρνει μπροστά στο συμπέρασμα ότι ο ιδιοκτήτης της Γιουβέντους δεν αγόρασε απλώς έναν ποδοσφαιριστή, αλλά έναν επιταχυντή της διαδικασίας που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια το κλαμπ με στόχο να παγκοσμιοποιηθεί και να εκμεταλλευτεί το brand name του παντοιοτρόπως.

Το κόστος της αγοράς ανήλθε σε 117 εκατ. ευρώ (100 στην Ρεάλ, 5 στην FIFA σε πληρωμές αλληλεγγύης, 12 στον ατζέντη Ζόρζε Μέντες). Η ετήσια απόσβεση αυτής της αγοράς ανέρχεται σε περίπου 30 εκατ. ευρώ, στην 4ετία του συμβολαίου του Κριστιάνο με τη Γιουβέντους. Η καθαρή αμοιβή του Ρονάλντο είναι 30 εκατ. ευρώ, και το ετήσιο - “μεικτό” - κόστος της ανέρχεται συνολικά σε 55 εκατ. ευρώ για την “Κυρία”. Συνεπώς είτε τη λογαριάζεις ως μια συνολική επένδυση 340 εκατ. ευρώ σε βάθος 4ετίας, ή την υπολογίζεις ως μια ετήσια επένδυση 85 εκατ. ευρώ.

Πώς βρήκε η Γιουβέντους το κεφάλαιο για την αγορά του Κριστιάνο ή για την αποπληρωμή της ετήσιας απόσβεσης για το πρώτο έτος; Συγκέντρωσε περί τα 100 εκατ. ευρώ από πωλήσεις και δανεισμούς των Καλντάρα (21,6), Αουντέρο (19), Ιγκουαΐν (18), Μαντράγκορα (13,7) , Στουράρο (13,6), Τσέρι (8,1), Φαβίλι (2,2). Κι αν κανείς προσθέσει σε αυτά και τα χρήματα των συμβολαίων από τα οποία απαλλάχθηκε για τη σεζόν, φτάνει στο συμπέρασμα ότι κάλυψε παραπάνω από ένα έτος απόσβεσης της επένδυσης στον Ρονάλντο.

Και τώρα πώς προετοιμάζεται και θωρακίζεται οικονομικά προκειμένου να αντέχει, με όρους επιχειρηματικούς και οικονομικούς, να πληρώνει την ετήσια απόσβεση; Από το περασμένο καλοκαίρι, λίγες μέρες προτού αποκτήσει τον Κριστιάνο, η Γιουβέντους είχε ανακοινώσει την αύξηση των τιμών στα εισιτήρια διαρκείας κατά περίπου 30%. Χάρη μόνο σε αυτή την αύξηση, αν η πορεία της στο Champions League σταματήσει εδώ, θα έχει μαζέψει περίπου 8 εκατ. ευρώ επιπλέον συγκριτικά με πέρσι. Αν προκριθεί επί του Αγιαξ, η αύξηση στα έσοδα των εισιτηρίων θα ξεπεράσει τα 14 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από την παραχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων θα είναι αυξημένα από 15 έως και 45 εκατ. ευρώ, ανάλογα με την κατάληξη της πορείας στο Champions League. Τα επιπλέον εμπορικά έσοδά της εκτιμώνται από 30 έως 55 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά της έσοδα, που θα είναι από 455 έως 515 εκατ. ευρώ θα είναι αυξημένα από 15 έως 20% συγκριτικά με αυτά που είχε στη σεζόν 2017-'18.

Η παραπάνω αυξήσεις καταγράφουν απλώς την δυναμική που αναπτύσσει επιχειρηματικά η Γιουβέντους μετά και την προσθήκη του Ρονάλντο. Η πραγματική προοπτική φαίνεται σε μια σειρά από άλλες διαπιστώσεις. Η Γιουβέντους, που είδε τους λογαριασμούς της στα social media να σημειώνουν αύξηση – σε followers - κατά περίπου 40% συγκριτικά με την προ Ρονάλντο εποχή, ζει ήδη την εποχή της διάδοσης της φήμης του brand name της ανά τον πλανήτη. Σε διάστημα 8 μηνών κέρδισε περισσότερους από 22 εκατ. νέους followers και οι σύμβουλοί της εκτιμούν ότι αυτή η αύξηση (στο instagram και το youtube υπήρξε κάτι παραπάνω από διπλασιασμός του κοινού της) οφείλεται μόνο στον Ρονάλντο. Και φυσικά αυτή ήταν μόνο η αρχή, δεδομένου ότι ο Ρονάλντο σήμερα αριθμεί 358 εκατ. followers στα social media, την ώρα που η Γιουβέντους αριθμεί 72 εκατ.. Σε όλες τις χώρες του κόσμου ο Ρονάλντο, με μέτρο τα social media, είναι πολύ πιο δημοφιλής kai “αγαπητός” από το brand Γιουβέντους. Στην Ινδία είναι 8 φορές πιο δημοφιλής, στις ΗΠΑ είναι 10 φορές πιο δημοφιλής. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι αυτή η μεταγραφή αρχίζει να φέρνει την Γιουβέντους σε επαφή με δισεκατομμύρια ανθρώπους που αδιαφορούσαν για το brand name της, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα των 8 χωρών στις οποίες ο Ρονάλντο είναι πιο δημοφιλής από οπουδήποτε αλλού. Ο πληθυσμός αυτών των χωρών ξεπερνά αθροιστικά τα 2,5 δισεκατομμύρια. Κάπου εδώ, σε αυτές τις διαπιστώσεις κρύβεται το μεγαλύτερο δευτερεύον νόημα, μετά το αγωνιστικό, της κίνησης που έκανε ο Ανιέλι το περασμένο καλοκαίρι: σε ένα επιχειρηματικό πεδίο υψηλού ρίσκου, όπως είναι το ποδόσφαιρο, ο ιδιοκτήτης της Γιουβέντους ζήτησε μόνο δύο πράγματα από την τύχη του: να είναι υγιής ο Ρονάλντο και να βοηθήσει την “Κυρία” να πετύχει προκρίσεις στο Champions League. Και τώρα, που ζει αυτή την εποχή της τύχης που προκάλεσε, ο Ανιέλι βλέπει την Γιουβέντους να μπαίνει, ποδοσφαιρικά και επιχειρηματικά, στη φάση της πρώτης επίτευξης των επιχειρηματικών στόχων που υπηρετεί η μεταγραφή του Κριστιάνο. Αν κανείς λάβει υπόψη ότι τα – αυξημένα – εμπορικά έσοδα της Γιουβέντους για την σεζόν 2017-'18 (145 εκατ. ευρώ) απέχουν πολύ από τα έσοδα των Ρεάλ (353 εκατ.), Μπάγερν (316 εκατ.), Γιουνάιτεντ (312 εκατ.), Παρί Σεν Ζερμέν (310 εκατ.), Μπαρτσελόνα (305 εκατ.), συνειδητοποιεί τα περιθώρια που έχει η Γιούβε για να μεγαλώσει, με όρους εμπορικούς. Το ίδιο μεγάλα είναι και τα περιθώρια που έχει για να ακριβύνει τη φανέλα της, δεδομένου ότι ακόμη και την επόμενη σεζόν, που θα εισπράττει 68 εκατ. ευρώ από αυτήν, θα απέχει πάρα πολύ από τις 10 ομάδες που προηγούνται στην σχετική λίστα (Μπάρτσα 210, Γιουνάιτεντ 144, Ρεάλ 140, Σίτι 130, Τσέλσι 113, Παρί 105, Αρσεναλ 104). Οι αναλυτές που παρατηρούν στενά την εξέλιξη της οικονομίας της και την συγκρίνουν με τα δεδομένα των άλλων συλλόγων της ελίτ, εκτιμούν ότι τα οράματα του Ανιέλι έχουν μεγάλη δόση ρεαλισμού. Η Γιουβέντους μπορεί να μην φτάσει ποτέ τα χρήματα των αγγλικών μεγαθηρίων ή της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ, που έχουν μεγαλύτερη έκθεση στον πλανήτη χάρη στην διαφορά απήχησης των πρωταθλημάτων τους, αλλά είναι βέβαιο ότι μπορεί να κλείσει την ψαλίδα όσο καταφέρνει να φτάνει στα νοκ άουτ του Champions League. Και ο Κριστιάνο ήταν η μοναδική περίπτωση ποδοσφαιριστή που είχε το πακέτο: τη βοηθά αγωνιστικά να φτάσει μακριά στο Champions League, την ίδια ώρα που την διαφημίζει ανά τον πλανήτη και της γεννά νέους θαυμαστές, υποστηρικτές ή και φανατικούς οπαδούς λόγω της ταύτισης και του δεσμού που έχουν αναπτύξει μαζί του όσοι τον ακολουθούν. Με τον Ρονάλντο η Γιουβέντους “πουλάει” εκεί που δεν “πουλούσε” μέχρι χθες.

Η KPMG υπολόγισε ότι μόνο η αμοιβή του Ρονάλντο αντιπροσωπεύει το 21% του κόστους που είχε το σύνολο του ρόστερ της Γιουβέντους κατά την προηγούμενη σεζόν. Οταν κοιτάζεις τι κάνει στο φετινό Champions League και λογαριάζεις πόσα χρήματα έχει φέρει ήδη στο ταμείο της με την πρόκριση επί της Ατλέτικο και τη δουλειά που έκανε στην Johan Cruyff Arena αρχίζεις να συνειδητοποιείς πόσο δίκιο είχαν το περασμένο καλοκαίρι ο Ανιέλι και οι συνεργάτες του. Κι όταν βλέπεις την όψη των παιδιών που είχαν την τύχη να βρίσκονται μπροστά του κατά την παράταξη των ομάδων πριν από την έναρξη του αγώνα με τον Αγιαξ έχεις μπροστά σου την εικόνα της παραπάνω από value for money αγοράς του περασμένου καλοκαιριού.

This is the best video you will watch today. A moment this kid will remember for the rest of his life. The look on his face says it all. He can't believe he's standing next to Cristiano Ronaldo.pic.twitter.com/LtRc4Q1clt

— Football HQ (@FootbaII_HQ) April 11, 2019