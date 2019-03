Η πρόκριση της Μπαρτσελόνα επί της Λιόν στους «8» του Champions League έκανε τους «μλαουγκράνα» την μοναδική ομάδα που καταφέρνει να προκριθεί για 12 συνεχόμενες χρονιάς στα προημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

1⃣2⃣ @FCBarcelona = quarter-finalists for the 12th season in a row - another #UCL record! pic.twitter.com/P22bFq2fZ7

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 13, 2019