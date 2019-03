Γοδίν: «Πόνος και λύπη, αλλά είναι μάθημα...»

Difícil encontrar consuelo en este momento. En este camino que llevamos tantos años, hay momentos de alegrias y como el de hoy de dolor y tristeza, pero de aprendizaje seguro. Lo único que les podemos decir es que lo sentimos por esta derrota, pero seguiremos trabajando más que nunca

