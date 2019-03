Τζέραρντ: «Θα ήταν ωραίο να μην προκριθεί η Γιουνάιτεντ, αλλά...» (vid)

Ο νυν κόουτς της Ρέιντζερς, σε συνέντευξη Τύπου το μεσημέρι της Πέμπτης κλήθηκε να τοποθετηθεί για το νέο επίτευγμα της ομάδας του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ και περιορίστηκε στην υπόθεση της χρήσης του VAR και του πέναλτι στο χέρι του Κιμπεμπέ που ήταν με πλάτη στο σουτ που έγινε, λέγοντας:

«Το VAR διορθώνει πολλά πράγματα και αυτό είναι καλό για το παιχνίδι... Δεν είναι, βέβαια, καλό, όταν είσαι στην πλευρά του ηττημένου. Άκουσα αρκετούς που είπαν ότι το πέναλτι ήταν σωστό, όμως είδα τη φάση και μόνος μου και θεωρώ ότι ήταν αυστηρό.

Ωστόσο, βάσει των κανονισμών είναι πέναλτι και χωρίς αυτό η Γιουνάιτεντ δεν θα προχωρούσε στη διοργάνωση. Αν το έβλεπε κανείς ως οπαδός της Λίβερπουλ θα ήταν ωραίο, όμως θα ήταν παράλληλα και άδικο...».

