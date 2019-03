Οι φίλοι του Αίαντα έζησαν μοναδική βραδιά την Τρίτη, στη μεγαλειώδη ανατροπή και πρόκριση εις βάρος της Ρεάλ, τραγουδώντας το δημοφιλές «Always look on the bright side of life»...

"Always look on the bright side of life.." The Ajax fans serenade the defeated European champions. @AndyMittenpic.twitter.com/U0E9AiRA7l — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 5, 2019