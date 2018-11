Ο Μανωλάς είναι ο ταχύτερος παίκτης στο φετινό Champions League! (pic)

Μπορεί στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση να αγωνίζονται μερικοί από τους γρηγορότερους παίκτες του πλανήτη, ωστόσο ο Κώστας Μανωλάς δεν... μασάει!

Κι αυτό γιατί ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός της Ρόμα αποτελεί τον γρηγορότερο παίκτη του Champions League μέχρι στιγμής, έχοντας καταγράψει ταχύτητα 33,1 χλμ την ώρα!

Φυσικά, δεν είναι... νέο ότι η ταχύτητα αποτελεί ένα από τα δυνατά σημεία του Μανωλά στο παιχνίδι του, ωστόσο το γεγονός ότι όλα τα αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου... έφαγαν τη σκόνη του, αποτελεί αναμφισβήτητα ένα σπουδαίο παράσημο για τον ίδιο!

.@OfficialASRoma's Kostas Manolas is currently recorded as the fastest player in the #UCL this season with a speed of 33.1 Kphs.

Is there anybody else that you feel could beat this time? #beINUCL pic.twitter.com/ucR314PqfY

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) 6 Νοεμβρίου 2018