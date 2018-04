Πιο ακριβή η άμυνα της Σίτι από τις πολεμικές δαπάνες της Βοσνίας! (pic)

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ξόδεψε το περσινό καλοκαίρι 280.000.000 ευρώ για να θωρακίσει την άμυνά του με τους Εντερσον, Λαπόρτ, Γουόκερ, Μεντί κια Ντανίλο να κοστίζουν έναν... σκασμό λεφτά.

Συνολικά, ξόδεψαν οι «πολίτες» 500.000.000 ευρώ, οπότε καταλαβαίνετε πως πάνω από τα μισά χρήματα πήγαν μόνο για τη γραμμή των μετόπισθεν.

Χρήματα τα οποία δεν δίνουν χώρες όπως οι Γκάνα, Βοσνία, Κονγκό, Σκόπια, Μάλτα, Μολδαβία για πολεμικό εξοπλισμό.

Παρηγοριά, στον Πεπ θα κάνει η Αμερική η οποία σύμφωνα με τα νούμερα που κυκλοφορούν έδωσε 820.000.000.000 δολάρια κι η Κούβα που σπατάλησε 700.000.000 δολάρια.

Αναλυτικά οι αμυντικές δαπάνες:

Αμερική - 820 δις λίρες

Κούβα - 700 εκ. λίρες

Σίτι - 281 εκ. λίρες

Λετονία - 280 εκ. λίρες

Σενεγάλη - 256 εκ. λίρες

Λουξεμβούργο - 220 εκ. λίρες

Γκαμπόν - 204 εκ. λιρες

Βοσνία - 180 εκ. λίρες

Κονγό - 135 εκ. λίρες

Διαβάστε εδώ το θέμα του Fou Four Two του Gazzetta.gr για την χρυσή άμυνα των «πολιτών».

Man City's of £281M defence budget is higher than Ghana's at £120M, Bosnia's £250M and Latvia's £280M but Liverpool just made that defence look as cheap is Kikomando#LIVMCI pic.twitter.com/evk21P8B2M

— Ma'di King (@patrickakuku) April 4, 2018