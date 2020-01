Ο 37χρονος αμυντικός έχει ήδη ταξιδέψει στην Άπω Ανατολή για να μιλήσει, να προπονηθεί και να υπογράψει τις επόμενες μέρες συμβόλαιο με την ομάδα της CSL.

Οι Μονεγάσκοι αντιλαμβάνονται ότι δεν έχει κανένα νόημα να σταθούν εμπόδιο την επιθυμία του παίκτη από τη στιγμή που τελικά τα πράγματα δεν ήρθαν όπως τα ήθελαν οι δύο πλευρές και ο άλλοτε στόπερ της Σάλκε δεν αγωνίστηκε καθόλου.

Έτσι, ένα εξάμηνο νωρίτερα, δίχως το παραμικρό αντάλλαγμα, η Μονακό δέχθηκε τη λύση της συνεργασίας με τον Νάλντο, ο οποίος ήδη προπονείται με την Qingdao Huanghai.

AS Monaco and Naldo have reached an agreement to end the defender's contract, which originally ran until June 30, 2020. We'd like to thank Naldo for his professionalism and wish him all the very best for the future. pic.twitter.com/tHHHTlYLum

