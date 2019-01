Η αγκαλιά και το αστείο των Ανρί και Βιεϊρά (vid)

Οι δύο Γάλλοι προπονητές, κοντραρίστηκαν για πρώτη φορά στη σύντομη, μέχρι και αυτή τη στιγμή, προπονητική τους καριέρα, στο Championnat.

Πριν από την έναρξη του αγώνα της Τετάρτης οι Ανρί και Βιεϊρά έδωσαν μια μεγάλη αγκαλιά, ενώ, το χαμόγελο που μετά βίας προσπαθούσε να συγκρατήσει ο κόουτς των Μονεγάσκων, φανερώνει πως κάτι ειπώθηκε μεταξύ τους και το κράτησαν για τον εαυτό τους...

Once upon a time at Arsenal...

A big hug between Thierry Henry and Patrick Vieira before they went head-to-head as managers for the first time pic.twitter.com/h0WWRSivll

— Football on BT Sport (@btsportfootball) January 16, 2019