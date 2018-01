Στις πέντε τελευταίες αγωνιστικές η Μαρσέιγ έχει τρις νίκες. Σε όλες τους έχει βάλει από τρία γκολ, όπως δηλαδή έκανε και στο πέρασμά της από τη Ρεν. Το 0-3 ήρθε από τους Ζερμέν (35'), Σανσόν (45') και Τοβάν (82'). Ο Γάλλος επιθετικός μάλιστα λίγο έλειψε να βάλει και το γκολ της χρονιάς στο φινάλε. Σήκωσε κεφάλι ακριβώς στη μεσαία γραμμή και κρέμασε από εκεί τον αντίπαλο πορτιέρο, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Με το τρίποντο οι Μαρσεγιέζοι έπιασαν με ματς περισσότερο την Λυών και τη Μονακό σε θέση Champions League. Ο Κώστας Μήτρογλου έμεινε στον πάγκο.

Almost the goal of the season from Marseille's Thauvin!

pic.twitter.com/pVNDpS5oXj

— Goal UK (@GoalUK) January 13, 2018