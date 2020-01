Ανακοίνωσε Μαυροπάνο η Νυρεμβέργη (pics)

Serie A: Εκατοντάδες επιλογές και στοιχήματα για σκόρερ, κάρτες, κόρνερ και λεπτό πρώτου γκολ. |21+

Την δεύτερη χειμερινή της προσθήκη ανακοίνωσε η Νυρεμβέργη.

Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος υπέγραψε συμβόλαιο 6μηνης διάρκειας έως το τέλος της σεζόν με τον γερμανικό σύλλογο και θα φοράει την φανέλα με το Νο3.

Θα μεταβεί από το απόγευμα της Δευτέρας κιόλας στην Μαρμπέγια της Ισπανίας για να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα στην προετοιμασία που κάνει ενόψει του δευτέρου γύρου του πρωταθλήματος.

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός μετέβη τον Ιανουάριο του 2018 στην Άρσεναλ, η οποία τον απέκτησε από τον ΠΑΣ Γιάννινα έναντι 2.400.000€. Υπό τις οδηγίες των Βενγκέρ κι Έμερι αγωνίστηκε οκτώ φορές, εκ των οποίων οι επτά ήταν στην Premier League, μέσα στο διάστημα των δύο πρώτων σεζόν του στο Λονδίνο (2017/18 & 2018/19).

Αντιμετώπισε ένα πρόβλημα τραυματισμού στους προσαγωγούς, που τον κράτησε εκτός για δύο μήνες (Αύγουστο - Οκτώβριο).

Τελευταία του συμμετοχή με τους Κανονιέρηδες ήταν ως βασικού και για όλη την διάρκεια, στις 12 Δεκεμβρίου, στο παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής των ομίλων του Europa League κόντρα στην Σταντάρ Λιέγης, όπου οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με 2-2.

Με την δεύτερη ομάδα της Άρσεναλ έχει 17 εμφανίσεις, με τις 8 να είναι την φετινή σεζόν.

Η Νυρεμβέργη, από την πλευρά της, βρίσκεται στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας και στο τέλος του πρώτου γύρου είναι στην επικίνσυνη ζώνη, στην 16η θέση με 17 βαθμούς στις πρώτες 18 αγωνιστικές.

Ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας είπε για την συμφωνία:

«Ο Μαυροπάνος είναι εντάξει στην υγεία του. Είχαμε κάνει προσπάθεια να τον αποκτήσουμε και το καλοκαίρι, όμως λόγω του τραυματισμού του δεν θα είχε νόημα.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Άρσεναλ για την εμπιστοσύνη», είπε συγκεκριμένα ο Ρόμπερτ Παλίκουτσα.

Τέλος, η Άρσεναλ από την πλευρά της αποχαιρέτησε τον παίκτη ευχόμενή του τα καλύτερα για την συνέχεια της σεζόν.

All the best for the rest of the season, @DMavropanos!

— Arsenal (@Arsenal) January 13, 2020