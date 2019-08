Οι οπαδοί της Ουνιόν είχαν μαζί τους και εκείνους που έχουν... φύγει (vid)

Η Ουνιόν Βερολίνου ανέβηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Bundesliga και στην πρεμιέρα υποδέχθηκε την Λειψία. Η ατμόσφαιρα στο στάδιό της ήταν ανατριχιαστική. Οι οπαδοί αποφάσισαν με τον δικό τους τρόπο να φέρουν μαζί τους εκείνους που δεν βρίσκονται ανάμεσά τους για να δουν το ιστορικό παιχνίδι.

Έτσι, πριν τη σέντρα μαζί με τα πανό και τι σημαίες οι εξέδρες γέμισαν με φωτογραφίες φίλων και συνοπαδών τους που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή. Η συγκίνηση ήταν μεγάλη, ενώ για 15’ μετά τη σέντρα δεν φώναζαν συνθήματα υπέρ της ομάδας τους, κάνοντας διαμαρτυρία με αυτόν τον τρόπο για τον ρομαντισμό που έχει χαθεί από το ποδόσφαιρο. Άλλωστε, απέναντί τους είχαν την Λειψία, που έχει γίνει κόκκινο πανί στην Γερμανία ακριβώς για αυτόν τον λόγο.

An emotional evening for Union Berlin supporters, as past and present unite pic.twitter.com/WjukPci5qR

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) August 18, 2019