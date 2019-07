ΙσοπαλίΙ€‎$

Ο Κωνσταντίνος Καρύδης… βαπτίστηκε «Book-nomikarios» το έτος 1999, όντας τότε φοιτητής στο τμήμα των Πολιτικών Επιστημών της Νομικής Αθηνών, όπου συμμετείχε σε στοιχηματικά φόρουμ εκείνης της εποχής με το εν λόγω ψευδώνυμο και... έδινε τον αριθμό FAX του τμήματος της Σχολής για να στείλουν το κουπόνι της εβδομάδας από την Κύπρο, λέγοντας στη Γραμματεία ότι «είναι κάτι σελίδες από σπάνια ακαδημαϊκά συγγράμματα που δεν ευκαιρώ να τα αγοράσω στην Ελλάδα»!

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2000 δημιούργησε την ιστοσελίδα www.bwm.gr (Bet With Me - You' ll Never Bet Alone), που υφίσταται ως σήμερα. Είναι το πρώτο συνδρομητικό site προτάσεων στοιχηματισμού στην Ελλάδα, η ιστορικότερη ενεργή στοιχηματική ιστοσελίδα της χώρας.

Ειδικεύεται σε στοιχηματικές προτάσεις και αναλύσεις αγώνων ποδοσφαίρου, μπάσκετ και τένις.

Αριστερόχειρας στο μπάσκετ, αριστεροπόδαρος στο ποδόσφαιρο, δεξιόχειρας στο τένις, δεξιόχειρας στο γραπτό!

Εχει πραγματοποιήσει συνεργασίες με όλα τα είδη Μ.Μ.Ε (Τύπος, τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο).

Απ' το 1988, είναι δεδηλωμένος οπαδός του Απόλλωνα Σμύρνης, της ιστορικής "Ελαφράς Ταξιαρχίας".