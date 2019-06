Κάτι φταίει, όταν η Εθνική ξεκινάει κάθε ματς με 0-2 και 0-3…

Είναι αλήθεια ότι χθες η Εθνική ξεκίνησε με χάντικαπ έναντι της Ιταλίας, αφού το ιταλικό πρωτάθλημα τέλειωσε στις 26 Μαίου, δηλαδή πριν δύο εβδομάδες, ενώ το ελληνικό εδώ και πάνω από ένα μήνα (5 Μάη), οι δε «ξένοι» διεθνείς μας, με εξαίρεση τον Σωκράτη και τον Ζέκα, είχαν να παίξουν από την εβδομάδα 12-19 Μάη.

Ωστόσο, το χάντικαπ αυτό δεν μπορεί να δικαιολογήσει σε ένα σοβαρό βαθμό τα αδικαιολόγητα, δηλαδή τη γενικά θλιβερή εικόνα της Εθνικής, που από το πρώτο λεπτό μπήκε στο παιχνίδι και «είπε» στους Ιταλούς, «ελάτε, παίξτε μπάλα εσείς κι εγώ θα κάθομαι και θα βλέπω!» και που δεν αντέδρασε σε κανένα σημείο του αγώνα, έχοντας την τύχη να αντιμετωπίζει μία ομάδα όπως η Ιταλία, που δεν έχει τη νοοτροπία της Γερμανίας η, της Ισπανίας, που βάζουν κι έξι κι εφτά γκολ.

Σίγουρα δεν μπορείς να κάνεις ιδιαίτερη κριτική σε ένα παιχνίδι που λήγει 0-3, με τα τρία γκολ μέσα σε λιγότερα από δέκα λεπτά στα μισά του α΄ ημιχρόνου. Όμως, αν μη τι άλλο είσαι υποχρεωμένος να παρατηρήσεις ότι με τον Άγγελο στον πάγκο γίνεται το ίδιο πράγμα και στα τρία τελευταία παιχνίδια της Εθνικής: στη Βοσνία χάναμε 0-2 στο 15’, στην Τουρκία χάναμε 0-2 στο 17’, τώρα με την Ιταλία χάναμε 0-3 στο 32’!!!

Τίποτα στο ποδόσφαιρο δεν είναι τυχαίο. Όταν ξεκινάς κάθε παιχνίδι με 0-2 η, 0-3, είτε παίζεις εντός, είτε εκτός έδρας, είτε επίσημο, είτε φιλικό, είτε όταν είσαι σε φουλ σεζόν, είτε όταν είσαι στο τέλος της σεζόν, σημαίνει πολύ απλά ένα πράγμα: δεν είσαι καλά προετοιμασμένη ως ομάδα. Μπαίνεις στο γήπεδο και είσαι αλλού. Απλά, όταν αντίπαλος είναι η Βοσνία, σου δίνει την ευκαιρία να αντιδράσεις. Όταν αντίπαλος είναι η Τουρκία, μπορεί να γλιτώσεις την ξεφτίλα. Όταν αντίπαλος είναι η Ιταλία, θα γελοιοποιηθείς…

Ο Άγγελος θα πρέπει να καταλάβει κάτι, αν προλάβει και δεν τον απολύσουν την άλλη εβδομάδα: δεν μπορεί να κατεβάζει την Εθνική συνεχώς με αλχημείες και κάνοντας πειράματα. Ούτε αλλάζοντας πότε το σύστημα, πότε τον γκολκίπερ, πότε τον ένα και πότε τον άλλο.

Στα τρία τελευταία παιχνίδια έβαλε τρεις διαφορετικούς τερματοφύλακες (Βλαχοδήμος, Πασχαλάκης, Μπάρκας). Μα τι νόημα έχει αυτό το πράγμα;

Ήξερε ότι δεν θα είχε με τους Ιταλούς τον Μπακάκη κι άφησε εκτός αποστολής τον Τοροσίδη, παίρνοντας τον Κώτσιρα και τον Μαυρία για δεξί μπακ, αλλά τελικά έβαλε τον Ζέκα.

Είχε καθιερώσει αριστερά τον Κούτρη, αλλά τώρα τον έβγαλε και πέρασε τον Σταφυλίδη, που ήταν εκτός αγώνα.

Ο Σιόβας τελευταία φορά έπαιξε αμυντικός μέσος πριν εφτά χρόνια-και τότε το είχε κάνει σε ένα παιχνίδι μόνο, στον Ολυμπιακό, με την Άρσεναλ…

Ο Κουρμπέλης παίζοντας ανάμεσα σε Σιόβα και Σάμαρη απλά δεν υπήρχε. Παίζαμε με δέκα παίκτες σε όλο το α΄ ημίχρονο!

Ο Φορτούνης για να έχει νόημα να παίζει ψευτοεννιάρι, πρέπει από κάποιον να πάρει την μπάλα. Αυτό που είδαμε ήταν να τον σημαδεύει με βαθιές μπαλιές ο Μπάρκας και να έχει να πηδήσει για κεφαλιά με τον Κιελίνι…

Βεβαίως μπορείς και να χάσεις, και με 0-3, από την Ιταλία, και μέσα στο σπίτι σου, ακόμη και με τρία γκολ σε ένα δεκάλεπτο. Αλλά τουλάχιστον παίξε λίγο. Για να μην σου κάνει πλάκα ο αντίπαλος. Γιατί εδώ αυτό συνέβη, πλάκα μας έκαναν οι Ιταλοί.

