Ειμαι πολύ περήφανος για την ομάδα και τους συμπαίκτες μου,πολλά συγχαρητήρια σε όλους!Ευχαριστω τους γιατρούς που έτρεξαν αμέσως δίπλα μου και με βοήθησαν να ανακτήσω τις αισθήσεις μου και τον Θεό που μου επιτρέπει να συνεχίσω να κανω αυτο που αγαπω απο παιδάκι.Σας ευχαριστώ όλους για τη συμπαράσταση και τις ευχές να ειστε καλα!#olyPao #DerbyDay #comebackstronger

