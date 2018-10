Με Σολάρι η πρωινή προπόνηση της Ρεάλ (vid)

Το βράδυ της Τετάρτης οι «μερένχες» κοντράρονται με τη Μελίγια για το Copa del Rey και η προετοιμασία μετά τη βαριά ήττα στο clasico συνεχίστηκε με τον προσωρινό, πλέον, κόουτς, Σολάρι.

Ο μέχρι πρότινος τεχνικός της δεύτερης ομάδας αναλαμβάνει καθήκοντα στο τμήμα των ανδρών μετά την απομάκρυνση του Λοπετέγκι και το πρωί της Τρίτης ήταν εκείνος υπό τις οδηγίες του οποίου διεξήχθη το πρόγραμμα της προπόνησης.

The players and Santiago Solari, who is in temporary charge of the team as first-team coach, are training at #RMCity ahead of our first #RMCopa match of the season. pic.twitter.com/DgXBQP3WSF

— Real Madrid C.F. (@realmadriden) October 30, 2018