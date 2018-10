Σάββατο των γκολ!

Καλησπέρα φίλοι μου!

Κακά τα ψέματα, όλοι μπάλα γουστάρουμε να βλέπουμε, ωραίες φάσεις, ωραίες εξέδρες αλλά όταν πετυχαίνουμε ωραία και πολλά γκολ, τότε το... γλυκό δένει! Έτσι δεν είναι;

Κάπως έτσι σκέφτηκα αυτό το ηλιόλουστο πρωινό του Σαββάτου και γι' αυτό αναζήτησα παιχνίδια που μου φαίνεται ότι οι άμυνες... δεν θα έχουν την τιμητική τους!

Στο Λέστερ, με την Έβερτον να έχει τα πέντε από τα εφτά παιχνίδια της στο Over 2,5 τέρματα και με την επιθετική νοοτροπία που έχει δώσει ο Μάρκο Σίλβα στα «ζαχαρωτά», πως ν' αψηφήσεις τα γκολ; Συν τοις άλλοις, μόλις μια φορά στα 12 τελευταία εκτός έδρας ματς έχει κρατήσει μηδέν παθητικό ο σύλλογος του Μέρσεϊσαϊντ και κάπως έτσι βλέπουμε ότι Over βρίσκεται σε απόδοση 1,87!

Προς Ιταλία στρέφουμε το βλέμμα μας κι εκεί η Ουντινέζε υποδέχεται σήμερα τη Γιουβέντους. Από τριάρα σε τριάρα στα τελευταία δυο ματς οι «μπιανκονέρι» σε πρωτάθλημα (με Νάπολι) και Champions League (με Γιουνγκ Μπόις), ωστόσο, έχουν απέναντι μια ομάδα που βρίσκει δίχτυα. Μοναδικό ματς που δεν σκόραρε η Ουντινέζε ήταν στις αρχές του Σεπτέμβρη απέναντι στη Φιορεντίνα, ενώ στα μεταξύ τους, τα τρία από τα τέσσερα τελευταία έχουν επιδείξει γκολ και για τις δύο πλευρές. Σε απόδοση 2,30 το G/G σε αυτό το ματς.

Και last but not least όπως λένε και αρκετοί φίλοι μου Άγγλοι, εκεί που περιμένουν το Κυριακάτικο ντέρμπι της Λίβερπουλ με τη Σίτι, έχει... πολύ ζουμί το ματς στη Νέα Σμύρνη ανάμεσα στον Πανιώνιο και τον Άρη. Η εύθραυστη κατάσταση στα μετόπισθεν για το σύνολο του Ανιγκό, το οποίο προέρχεται από δύο σερί νίκες, σε συνδυασμό με την επιθετική και άκρως δελεαστική εικόνα των «κίτρινων» στη φετινή Super League – άντε να εξαιρέσουμε το ματς στα Γιάννενα – δίνουν αξία στην επιλογή των 2-3 τερμάτων στο ματς, που πληρώνει στο 1,91.

