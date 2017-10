Ισπανία Vs Καταλωνία: Έτσι θα είναι οι 11άδες! (pic)

Πως θα ήταν η εθνική Καταλωνίας στην περίπτωση που τελικά γίνει η διάσπαση;

Δείτε την αρχική 11άδα της εθνικής Ισπανίας και αυτή της Καταλωνίας όπως επιλέχθηκαν από το 101 Great Goals.

Οι Ισπανοί σε 4-2-3-1 θα ξεκινούσαν με τον Ντε Χέα στο τέρμα και τους Αθπιλικουέτα, Ράμος, Νάτσο και Μονρεάλ στην άμυνα.

Κόκε και Ινιέστα θα είναι το δίδυμο στα χαφ κι ο Ίσκο θα είναι πίσω από τον Μοράτα με τους Σίλβα και Ασένσιο στα άκρα.

Από την άλλη, η σύνθεση των Καταλανών σε 4-3-3 θα απαρτίζεται από τους:

Κίκο Κασίγια κάτω από τα δοκάρια και τους Μπεγερίν, Πικέ, Μπάρτρα και Αλμπα στην άμυνα.

Σέρχι Ρομπέρτο, Μπουσκέτς και Φάμπρεγκας θα είναι η τριάδα των χαφ με τους Αλέις Βιδάλ και Ντεουλοφέου στα άκρα του Μορένο.

