Ομάδα έχει για χορηγό της... πορνοστάρ! (pics)

Η Λένε Νίτρο... βάζει φωτιά στο γερμανικό ποδόσφαιρο. Η εν λόγω πορνοστάρ, που θέλει να προβάλει την ιστοσελίδα της, αποφάσισε να προβεί σ' αυτήν την επιχειρηματική κίνηση.

Και όπως φαίνεται η ιδέα της πιάνει τόπο, αφού ασχολείται μαζί της όλος ο κόσμος.

Μπορούμε να φανταστούμε και τι πριμ θα έχουν οι παίκτες σε περίπτωση επίτευξης στόχων.

German amateur side SV Oberwürzbach have signed a new shirt sponsorship deal with local adult movie actress, Lena Nitro. Dirty money. pic.twitter.com/sS6y9peysk

Adult star Lena Nitro is sponsoring a German soccer team's jerseys...this needs to happen in U.S. - brilliant move!https://t.co/GGphP7QQF6 pic.twitter.com/kS09rNv4DY

