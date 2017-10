Τσάβι: «Ντροπή όσα συμβαίνουν στην Καταλονία»!(vid)

Ο έμπειρος χαφ, ανέφερε στο βίντεο το οποίο δημοσιοποίησε:

«Ό,τι συμβαίνει σήμερα στην Καταλονία είναι ντροπή. Είναι απαράδεκτο να συμβαίνει σε μια δημοκρατική χώρα και να μην επιτρέπεται να ψηφίσει ο κόσμος. Στέλνω όλη μου τη στήριξη στους πολίτες που προσπαθούν ειρηνικά να εξασκήσουν το δικαίωμά τους στην ψήφο. Πάμε Καταλονία».

Xavi, former FCBarcelona player:"What's happening in Catalonia is shameful.It's unacceptable that in a democratic country people can't vote" pic.twitter.com/vNfLO5VEIU

— Catalan News (@catalannews) October 1, 2017