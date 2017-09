Αποστολή χωρίς Φορτούνη και Καπίνο ο Λεμονής (pic)

Με την απογευματινή προπόνηση του Σαββάτου, η ομάδα του Ολυμπιακού ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την έκτη αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος και το ματς απέναντι στον Ατρόμητο. Ο Τάκης Λεμονής και οι ποδοσφαιριστές του δούλεψαν πολύ πάνω στο κομμάτι της τακτικής και κυρίως την επιθετική λειτουργία, με στόχο να τονωθεί η δημιουργία από τη μέση και μπροστά. Δεν αμέλησαν, παράλληλα, την ανασταλτική λειτουργία και ειδικότερα την πίεση προς τον αντίπαλο ψηλά, με στόχο ακόμη μεγαλύτερη κατοχή της μπάλας.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο προπονητής του Ολυμπιακού έκανε γνωστή την αποστολή για το ματς της Κυριακής (16:00). Off ο Φορτούνης με τον έμπειρο κόουτς να του στέλνει... μήνυμα για την εικόνα του μετά και την όχι και τόσο καλή παρουσία του με Γιουβέντους και εκτός ο Καπίνο. Για τον Καπίνο δεν υπάρχει κάποια έκπληξη, όπως έχει επισημανθεί ξανά. Το θέμα του θα πρέπει να θεωρείται λήξαν αλλά δεν επρόκειτο να παίξει αμέσως. Επίσης και ο Ζιλέ δεν είναι στα πλάνα, όπως και ο τιμωρημένος Ένγκελς αλλά και ο Βούκοβιτς που προσπαθεί να γυρίσει άμεσα. Μέσα ο Μάρτινς που διεκδικεί ακόμα και θέση βασικού και εντός αποστολής και ο Ανδρούτσος που είχε πρόβλημα τραυματισμού. Η αποστολή αποτελείται από 20 ποδοσφαιριστές. Αναλυτικά: Ανδρούτσος, Μπεν, Μποτία, Καρσελά, Χουτεσιώτης, Σισέ, Τζούρτζεβιτς, Εμενίκε, Φιγκέιρας, Κούτρης, Μάριν, Μάρτινς, Νικολάου, Πάρντο, Οτζίτζα, Προτό, Ρομαό, Σεμπά, Ταχτσίδης και Ζντιέλαρ.

