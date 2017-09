Η Μπεσίκτας υποδέχθηκε την Λειψία για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Champions League και είχαμε ολιγόλεπτη διακοπή, όταν έπεσαν τα φώτα στο στάδιο. Οι οπαδοί των γηπεδούχων βρήκαν, λοιπόν, την τέλεια ευκαιρία να δημιουργήσουν εκπληκτική ατμόσφαιρα, χρησιμοποιώντας τα... κινητά τους!

Lights go off at #Beşiktaş Vodafone Arena but the atmosphere gets even better. #UCL pic.twitter.com/iQzgjaPQWa

— Bruno Bottaro (@br1bottaro) September 26, 2017