Για αδρεναλίνη χωρίς όρια, παίξε νόμιμα live στοίχημα. (21+)!

Από το βράδυ της Κυριακής όταν έγινε γνωστό το φινάλε του Μπέσνι Χάσι, ο Τάκης Λεμονής φάνταζε ως το φαβορί για να διαδεχθεί τον Αλβανό προπονητή. Παρά τα διάφορα ονόματα ξένων τεχνικών που... έκαναν παρέλαση υπό την μορφή φημών, στο Λιμάνι ακολούθησαν την πεπατημένη.

Ο Τάκης Λεμονής φάνταζε η σίγουρη λύση που μπορεί να μπει άμεσα στα αποδυτήρια και να δουλέψει χωρίς να χρειαστεί χρόνο προσαρμογής. Άλλωστε μετά και την ήττα από την ΑΕΚ, τα δύσκολα είναι μπροστά για τους πρωταθλητές αρχής γενομένης από την αναμέτρηση στο Τορίνο κόντρα στη Γιουβέντους. Έτσι λίγους μόνο μήνες μετά τον περασμένο Μάιο, ο sir Takis θα βρεθεί το απόγευμα της Δευτέρας ξανά στον Ρέντη (18.00) με την «ερυθρόλευκη» φόρμα!

Με μια λιτή ανακοίνωση ο Ολυμπιακός έκανε γνωστή την συνεργασία με τον έμπειρο τεχνικό ως εξής: Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή κ. Τάκη Λεμονή.

ΤΟ WHO IS WHO

Ο Παναγιώτης (Τάκης) Λεμονής γεννήθηκε στις 13 Ιανουαρίου 1960. Είναι παλιός ποδοσφαιριστής της ομάδας του Ολυμπιακού. Άρχισε την ποδοσφαιρική του καριέρα στον Αττικό Κολωνού και στη συνέχεια πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό, όπου και αγωνίστηκε για 9 χρόνια, κατακτώντας 5 πρωταθλήματα Ελλάδας (1980, 1981, 1982, 1983, 1987) και 1 Κύπελλο Ελλάδας (1981 νταμπλ). Εκτός από τον Ολυμπιακό, έχει αγωνιστεί και σε Λεβαδειακό, Ιωνικό και Πανιώνιο. Τέλος, είναι δύο φορές διεθνής με την Εθνική Ελλάδας. Η προπονητική του καριέρα άρχισε τον Απρίλιο του 2000, οπότε και έγινε βοηθός του τότε τεχνικού του Ολυμπιακού, Γιάννη Μαντζουράκη. Λίγους μήνες αργότερα ανέλαβε ο ίδιος την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Υπό τις οδηγίες του η ομάδα του Ολυμπιακού έχει κατακτήσει 4 πρωταθλήματα Ελλάδας (2000-2001, 2001-2002, 2006-2007, 2007-2008) και ένα Κύπελλο Ελλάδας (2008 νταμπλ).

Μετά από το πέρασμα του από τους πάγκους του ΑΠΟΕΛ, της Καλλιθέας, του Λεβαδειακού και της Ξάνθης, στις 29 Δεκεμβρίου 2006 επέστρεψε στον πάγκο του Ολυμπιακού και διαδέχθηκε τον Τροντ Σόλιντ. Μετά την δεύτερη θητεία του στην ομάδα του Ολυμπιακού, δούλεψε σε Πανιώνιο, Ομόνοια, Παναιτωλικό, Λεβαδειακό και Al-Raed. Τον περασμένο Μάρτιο επέστρεψε στον Ολυμπιακό για τρίτη φορά και συνέβαλε τα μέγιστα για την κατάκτηση του 44ου πρωταθλήματος της ομάδας και 7ου συνεχόμενου. Ο Τάκης Λεμονής αναλαμβάνει, πλέον, για τέταρτη φορά στην προπονητική του καριέρα την τεχνική ηγεσία του συλλόγου και επιστρέφει εκ νέου στην οικογένεια του Ολυμπιακού.