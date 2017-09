Με 22 παίκτες αποστολή και Φορτούνη μέσα ο Χάσι (pic)

Ακόμα και έτσι για τον Φορτούνη το πιο πιθανό είναι να μείνει στον πάγκο. Έξω οι Μποτία, Βούκοβιτς, Μίλιτς, Μάρτινς, Ανδρούτσος και Καρίμ.

Η προετοιμασία για το εν λόγω ματς ολοκληρώθηκε, δίχως περαιτέρω απρόοπτα. Αναλυτικά η λίστα των 22 (σ.σ. απ' όπου θα μείνουν 18): Μπεν, Καρσελά, Χουτεσιώτης, Σισέ, Τζούρτζεβιτς, Ελαμπντελαουί, Εμενίκε, Ένγκελς, Φιγκέιρας, Φορτούνης, Ζιλέ, Καπίνο, Κούτρης, Μάριν, Νικολάου, Οτζίτζα, Πάρντο, Προτό, Ρομαό, Σεμπά, Ταχτσίδης και Ζντιέλαρ. Μετά το πέρας της προπόνησης η ομάδα έφαγε όλη μαζί στον Ρέντη δείχνοντας την ενότητα και το δυνατό κλίμα ενόψει του ντέρμπι με ΑΕΚ.

Η αποστολή για το ματς με την ΑΕΚ. / The players selected for the match against AEK.#olympiacos #superleague #superleaguegreece #slgr pic.twitter.com/PTF9wuCH8N

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) September 23, 2017