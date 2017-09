«Μην φάτε πολλά από τη Νάπολι»

Η Σπαλ έχει επιστρέψει στη Σέριε Α' σχεδόν έπειτα από μισό αιώνα και είναι από τα φαβορί για υποβιβασμό. Μάλιστα στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές έχει συνολικά εις βάρος της σκορ 6-0. Το Σάββατο υποδέχεται την τρελά φορμαρισμένη Νάπολι (5x5 νίκες και 19-3 γκολ). Αυτό οδήγησε τον πρόεδρό της, Βάλτερ Ματιολί σε μία ρεαλιστική παραδοχή-επιθυμία: «Ελπίζω οι παίκτες μου να κάνουν το καλύτερό τους και να μην φάνε πολλά».

