Το απίστευτο δοκάρι του Ζιρού (vid)

Η Άρσεναλ χρειάστηκε ένα γκολ του Γουόλκοτ για να περάσει στον 4ο γύρο του Carabao Cup με το 1-0 στο «Emirates», το βράδυ της Τετάρτης, ωστόσο, ο Ολιβιέ Ζιρού λίγο έλειψε να πετύχει ένα από τα πιο όμορφα γκολ που έχει δει ποτέ το Νησί...

Από μπαλιά του Γουίλσιρ, ο Γάλλος φορ ξέφυγε από την άμυνα της Ντονκάστερ και γύρισε με υπέροχο τρόπο το κορμί του για να πετύχει το ανάποδο βολέ, όμως η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

If Giroud scores this...goal of the decade idc #Arsenal #COYG pic.twitter.com/khumPu4Eer

— SEAN PARM (@swaggyparm) September 20, 2017