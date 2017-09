Με Μπεν, Σισέ, Μάρτινς και Μίλιτς ο Χάσι (pic)

Αφήνοντας κατά μέρους, για λίγο μόνο, τις υποχρεώσεις του σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, ο Ολυμπιακός στρέφει το ενδιαφέρον του στο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης, για τον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας. Η τελευταία προπόνηση, πριν τον αγώνα αυτό, διεξήχθη το απόγευμα της Δευτέρας, στο προπονητικό κέντρο στον Ρέντη. Μετά το τέλος αυτής, ο κ. Χάσι έκανε γνωστή την αποστολή του Ολυμπιακού, την οποία απαρτίζουν 19 ποδοσφαιριστές. Αναλυτικά τα ονόματα αυτών: Ανδρούτσος, Μπεν, Χουτεσιώτης, Σισέ, Τζούρτζεβιτς, Ελαμπντελαουί, Εμενίκε, Φορτούνης, Ζιλέ, Καπίνο, Κούτρης, Μάριν, Μάρτινς, Μίλιτς, Νικολάου, Πάρντο, Προτό, Ταχτσίδης και Ζντιέλαρ. Εκτός αποστολής έχει μείνει ο Ανσαριφάρντ και επίσης οι Οτζίτζα Οφόε, Καρσελά, Σεμπά, Ρομαό, Ένγκελς, Φιγκέιρας και off συνεχίζει ο Μποτία.

Ο Χάσι ετοιμάζει αρκετές αλλαγές για το βασικό σχήμα. Υποψήφιοι για βασικοί μεταξύ άλλων οι Προτό, Ταχτσίδης, Μίλιτς, Σισέ, Μπεν και Πάρντο. Εκτός και ο τραυματίας Βούκοβιτς.

