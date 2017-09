Η... πρεμιέρα του Ταχτσίδη και έξι off (pic)

Ταχτσίδης η επιστροφή! Η επάνοδος του Έλληνα διεθνούς μέσου για πρώτη φορά μετά τον Ιούλιο είναι δεδομένη. Ο εν λόγω παίκτης προορίζεται και για βασικός. Από την άλλη ο Χάσι αν και έβγαλε αποστολή με 22 παίκτες έχει έξω τους Μίλιτς, Καρίμ, Ομάρ, Μπεν και Σισέ αλλά και τον τραυματία Κούτρη.

Μετά τον αγώνα κόντρα στην Σπόρτινγκ για την πρώτη αγωνιστική του UEFA Champions League, ο Ολυμπιακός στρέφει εκ νέου το βλέμμα του στο πρωτάθλημα και το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Η προετοιμασία για το εν λόγω ματς ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, ενώ αμέσως μετά το τέλος της προπόνησης, ο Μπέσνικ Χάσι ανακοίνωσε την αποστολή. Αναλυτικά τα ονόματα των 19 ποδοσφαιριστών: Ανδρούτσος, Καρσελά, Χουτεσιώτης, Τζούρτζεβιτς, Εμενίκε, Ένγκελς, Φιγκέιρας, Φορτούνης, Ζιλέ, Καπίνο, Μάριν, Νικολάου, Οτζίτζα Οφόε, Πάρντο, Προτό, Ρομαό, Σεμπά, Ταχτσίδης και Ζντιέλαρ.

- Ο Μποτία δεν αναμενόταν να προλάβει για να είναι διαθέσιμος για το ματς, όπως και ο Βούκοβιτς.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στoν Αστέρα Τρίπολης. / The players selected for the match against Αsteras T.#olympiacos pic.twitter.com/zzOI16ro7X

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) September 15, 2017