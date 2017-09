Σε όλες τις γλώσσες ο τελικός ίδια σημασία έχει…

Δεν έχουμε πολλά να γράψουμε για τον αγώνα Απόλλων Σμύρνης-ΠΑΟΚ που διεξάγεται σήμερα.



Η εικόνα του ΠΑΟΚ μέχρι τώρα, είναι κακή. Για να βελτιωθεί, πρέπει ο ΠΑΟΚ να αρχίσει να κερδίζει. Πιστεύω δηλαδή ότι ο δρόμος είναι ο… ανάποδος από τα συνηθισμένα. Πρώτα θα αρχίσει να κερδίζει ο ΠΑΟΚ και μετά θα βελτιωθεί. Η μία νίκη θα φέρει την άλλη και αφού αυτή η ομάδα βρει αυτοπεποίθηση και ξεπεράσει όλα τα στραβά και ανάποδα του καλοκαιριού, τότε θα αρχίσει να παίζει καλύτερα για να βγάλει στο γήπεδο και την ποιότητα των παικτών της.



Αυτό σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα δίνει έναν αγώνα που πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν τελικός… Έτσι πρέπει να προετοιμαστούν. Σα να παίζουν τελικό. Κάτι τέτοιο έπρεπε να συμβεί και στη Λιβαδειά πριν λίγες εβδομάδες, τότε όμως κανείς δεν το κατάλαβε.(Μόνο με τέτοια προετοιμασία και τέτοιο σκεπτικό κάνεις πρωταθλητισμό και κάποια στιγμή οφείλουν να το καταλάβουν στον ΠΑΟΚ).



Γι’ αυτό και εμείς θα το γράψουμε σε όλες τις γλώσσες που μιλιούνται μέσα στην ομάδα του Δικεφάλου. Δεν μπορεί… κάτι θα περάσει:



- Αυτός ο αγώνας είναι τελικός.

- This game is a final one.

- Ce jeu est final.

- Questo gioco è un finale.

- Este partido es como un final.

- Dit spel is een laatste.

- Ова игра је коначна.

- Táto hra je posledná.

- Acel meci este final

- Ova igra je konačna.

- Esta partida e como um final.



(Συγνώμη για τα όποια λάθη… Δεν μπορεί! Από τα συμφραζόμενα, κάτι θα κατάλαβαν…).



* Η τακτική είναι γνωστή για τον Ολυμπιακό και το σύστημά του. Πρώτες αγωνιστικές, έρχεται η πρώτη γκέλα και εκεί προσπαθούν να αναστατώσουν και να εκφοβίσουν το σύμπαν, για να υπάρχει παραδειγματισμός. Το έκαναν το 2010 στην ήττα με 2-1 από τον Ηρακλή με τον διαιτητή Σταθόπουλο. (Τα ίδια και με τον Δαλούκα στο Άρης-Παναθηναϊκός εκείνης της χρονιάς).

Την επόμενη χρονιά ήταν ο Κύρκος τον οποίο «τελείωσαν» στο 2-0 της Τρίπολης.

Το 2013 έκαναν τα πάντα για να στραφούν κατά του Σιδηρόπουλου για το 0-0 στο Αγρίνιο. (Πάντα στην πρώτη γκέλα έχουν την ίδια τακτική).

Το ίδιο και το 2014 με τον Παππά για το 1-1 στο Αγρίνιο και τον Τριτσώνη για την ήττα με 1-0 στον Ατρόμητο. Φυσικά δεν τους ξέφυγε και ο Παπαδόπουλος πέρυσι στη Λάρισα όταν έχασαν με 1-0.

Τα ίδια και τώρα με τον Καλογερόπουλο. Στόχος: Ο εκφοβισμός. Με μία διαφορά όμως: Τότε είχαν τα μέσα και «τελείωναν» όποιον δεν έφερνε το αποτέλεσμα. Τώρα απλά μένουν εκτεθειμένοι…



- Για τον Καλογερόπουλο μόνο ένα πράγμα. Έκανε ελάχιστα λάθη (άρα δεν είχε ΚΑΜΙΑ πρόθεση). Το πιο σημαντικό είναι αυτό που είδε και έκρινε. Η μη αποβολή του Ζιλέ δηλαδή, για το μαρκάρισμα στον Καμαρά. Εκεί όπου δεν του ξέφυγε η φάση. Την είδε και έκανε το λάθος μια και έπρεπε να αποβληθεί ο παίκτης του Ολυμπιακού.



* Κατά τα άλλα το πρωτάθλημα στις τρεις πρώτες αγωνιστικές το βλέπουμε και το χαιρόμαστε! Καθαρά ματς, στα ίσια, με εκπλήξεις, χωρίς σφαγές, μια και τα λάθη των διαιτητών είναι λίγα και μοιρασμένα, όπως δηλαδή ορίζει το ΚΑΝΟΝΙΚΟ ποδόσφαιρο. Για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε, μια και οι απειλές έχουν ξεκινήσει με σκοπό τον εκφοβισμό όσων είναι αδύναμοι και μπορεί να λυγίσουν… Θα λυγίσουν όμως; Γιατί όποιος λυγίσει και θυμηθεί τα παλιά με τα δεκάδες μονόπατα λάθη, ξέρει ότι θα πάει σπίτι του…