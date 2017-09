Στην Ελλάδα η Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας είναι στην Ελλάδα από το βράδυ της Κυριακής, για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της πρεμιέρας των ομίλων του Champions League.

Θυμίζουμε ότι η δική τους συνέντευξη Τύπου είναι το απόγευμα της Δευτέρας (19:00), ενώ ο Ζόρζε Ζεσούς έχει μαζί του στην αποστολή 23 ποδοσφαιριστές.

Αναλυτικά η αποστολή:

Τερματοφύλακες: Ρπουί Πατρίσιο, Σαλίν και Πέδρο Σίλβα

Αμυντικοί: Ριστόφσκι, Φιγκεϊρέδο, Κόατες, Πιτσίνι, Πατιέ, Ζόναταν Σίλβα, Αντρέ Πίντο.

Μέσοι: Γουίλιαμ Καρβάλιο, Πέτροβιτς, Μπρούνο Σέζαρ, Μπρούνο Φερνάντες, Μπατάλια, Ματέους Ολιβέιρα, Παλίνια, Λούρι Μαδέιρος

Επιθετικοί: Ντουμπιά, Μπας Ντοστ, Ακούνια, Αλαν Ρουίς, Ζέλσον Μάρτινς

A caminho da Grécia para a estreia na @ChampionsLeague! See you soon, @olympiacos_org pic.twitter.com/jqbfVVAcL0

— Sporting CP (@Sporting_CP) September 10, 2017